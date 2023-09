RMV/ VMRO: Amnistimi i Gruevskit për të përçarë opozitën

17:20 20/09/2023

LSDM: Mickoski të përgjigjet për marrëveshjet me ish-kryeministrin

VMRO-DPMNE në Maqedoninë e Veriut akuzon qeverinë se nëpërmjet ndryshimeve në Kodin Penal po kërkon të bëjë amnisti për ish-kryeministrin, Nikolla Gruevski, me qëllim që ai të ndikojë në përçarjen e opozitës.

“Me këtë aksion të LSDM-së dhe BDI-së kanë për qëllim që t’i amnistojnë dy ish kryeministra, ndërsa nga ana tjetër ndryshojnë ligjet e drejtësisë, të cilët do të krijonin interes dhe mbrojtje personale për funksionarët aktual të LSDM-së dhe BDI-së. Agjenda e LSDM-së dhe BDI-së në periudhën vijuese ka dy qëllime politike primare. Qëllimi i parë është të shpëtohen funksionarët dhe të ketë amnisti për atë të cilët kanë vjedhur dhe kanë keqpërdorur funksionin, ndërsa qëllimi i dytë është që të shfrytëzojnë Gruevskin për copëtimin e VMRO – DPMNE-së dhe me atë, të lehtësojnë miratimin eventual të ndryshimeve kushtetuese”.

Por nga LSDM, pretendojnë se në këtë mënyrë kreu i VMRO-së, Hristijan Mickoski po përpiqet të fshehë marrëveshjet që ka me Gruevskin.

“A po e fsheh Mickoski në këtë mënyrë kërkesën për amnistimin e bashkëpartiakëve të tij, për shkak të pakënaqësive pikërisht ndaj tij? Politika e bllokadave të Mickoskit është vetëm kopje e origjinalit dhe është e dukshme se, ka struktura të DPMNE-së që nuk janë të kënaqur nga ai. Për Nikolla Gruevskit nuk do të ketë amnistim dhe do të arrestohet në momentin që do të shkel në vend”

Debati publik për mundësinë e kthimit në Maqedoni të Veriut të ish kryeministrit Nikolla Gruevski nisi pasi presidenti Stevo Pendarovski zbuloi në një intervistë se është konsultuar nga disa politikanë të opozitës për amnistimin e tij.

Klan Macedonia