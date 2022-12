Roaming-u me BE nis të zbatohet nga 1 Tetori 2023

16:45 24/12/2022

KE: Inkurajojmë të bashkohen dhe operatorët e tjerë

Nga tetori i vitit të ardhshëm qytetarët e Ballkanit Perëndimor do të komunikojnë më lirë kur të udhëtojnë në vendet e Bashkimit Europian. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Zoi Muletier në një reagim për mediat ka konfirmuar se uljet e para të rëndësishme të çmimeve të Roaming-ut që do të fillojnë më 1 tetor 2023 do të sjellin përfitime për qytetarët dhe bizneset e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor.

Gjithashtu ajo thotë se Komisioni Europian inkurajon edhe operatorët e tjerë që t’i bashkohen nismës së nënshkruar më 6 dhjetor në Tiranë gjatë samitit të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Europian.

“Operatorët e tjerë inkurajohen t’i bashkohen kësaj nisme ambicioze vullnetare – sa më shumë operatorë të bashkohen, aq më të mëdha do të jenë përfitimet për qytetarët dhe bizneset e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor”, ka theksuar Muletier.

Tv Klan