Habemus Papam, Leoni XIV. Këmbanat në festë e lot gezimi në Vatikan për zgjedhjen e Atit të Shenjtë, I 267 në histori. Sonvrani I 9 te I Vatikanit është kardinali që mbërrin nga SHBA, Robert Francis Prevost.

Fjalët e para të Papës Leon drejtuar besimtarëve, që ishin rreth 100 mijë në sheshin Shën Pjetër ishin: Paqja qoftë me ju. Na ndihmoni edhe ju të ndërtojmë ura me dialogun dhe me bashkimin, për te qenë një popull i vetëm, për të qenë në paqe.

E më pas vijon, duke kujtuar sikurse edhe fjalia që tha, paraardhësin e tij.

“Faleminderit Papa Françesku!”

Ndërsa ka drejtuar edhe lutjen e parë Papa Leoni XIV.

“Lutja e parë është për paqen në botë, sot në ditën e Shën Merisë se Pompeit.”

Bekimi i tij ishte: Një bekim, zoti na do shumë, na do të gjithëve dhe e keqja nuk do të triumfojë. Jemi të gjithë në duart e zotit. Pa frikë të bashkuar dorë për dore tdo të ecim përpara.

Dominique Mamberti, kreu i Gjykatës Supreme Apostolike, pati nderin të deklaronte Papën e zgjedhur.

Papa Leoni XIV u zgjodh në diten e dytë të Konklaves, në votimin e katërt, ndryshe nga paraardhesi i tij që u zgjodh në 2013 në votimin e pestë.

Konklava e radhës nisi në orën 16:30 të së enjtes me Extra Omnes dhe mbylljen e portës së Kapelës Sistine kryeveper e Michelangelo Buonarrottti, dhe symbol i artit të Rilindjes, me afreskun ballor të Gjykimit Universal, ku 133 kardinalet nga të gjithe kontinentet, dhe 70 vende të botës nisën procesin e votimit.

Në orën 18:08 minuta të 8 Majit 2025 tym i bardhë u duk në qiellin e kaltër të Romës për t’i bërë të ditur botës se Papa i Ri u zgjodh. Lot gëzimi në sytë e besimtarëve të pranishëm, dhe për të gjithë 1.3 mld besimtarë katolike në mbarë botën.

