Robert Lewandowski te Barcelona

Shpërndaje







22:00 18/07/2022

Polaku: Më në fund jam këtu, shënoj gola për të fituar tituj

Mes entuziazmit dhe emocioneve, Robert Lewandowski është prezantuar me shokët e rinj te skuadra e Barcelonës. Polaku është shfaqur mjaft i lumtur për këtë eksperiencë të re në karrierë.

“Më në fund jam këtu. Jam shumë i lumtur që i bashkohem Barcelonës. Ditët e fundit ishin shumë të gjata, por në fund marrëveshja u krye. Tani mund të fokusohem në një kapitull të ri në jetën time, në një sfidë të re, duke mbetur djaloshi që dëshiron të fitojë jo vetëm ndeshje, por tituj. Kjo është mundësia ime, gjithashtu dhe për jetën time private. Për Barcelonën, është koha për t’u rikthyer në rrugën e duhur. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam këtu, për të ndihmuar Barcelonën për ta bërë këtë, për t’u rikthyer në krye dhe për të fituar sa më shumë tituj të jetë e mundur. Për mua, golat janë gjëja më e rëndësishme”.

33-vjeçari fitoi gjithçka në Bavari, duke arritur në Katalonjë me ambicien për të shkruar një kapitull të fundit në karrierën e tij të shkëlqyer. Kontrata e tij skadon në vitin 2025, teksa bëhet lojtari i pestë që bashkohet me Barcelonën në këtë merkato vere, pas Franck Kessie, Andreas Christiansen, Rapinha dhe Ousmane Dembele, i cili rinovoi me skuadrën nga “Camp Nou”.

Klan News