Aktori britanik Robert Pattinson do të jetë fituesi i çmimit të 40-të të American Cinematheque Award, një vlerësim prestigjioz që nderon karrierën e tij rreth dy dekada të gjatë dhe kontributin e veçantë në industrinë e filmit.
Pattinson do të nderohet gjatë një ceremonie gala që do të mbahet më 9 shkurt 2027, në hotelin Beverly Hilton, në Beverly Hills të Kalifornisë.
Kryetari i bordit të American Cinematheque, Rick Nicita, vlerësoi talentin dhe përkushtimin e aktorit, duke theksuar se karriera e tij është karakterizuar nga zgjedhje artistike guximtare dhe një aftësi e jashtëzakonshme për t’u përshtatur me role të ndryshme.
“Rob ka ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme, të karakterizuar nga përkushtimi i palëkundur ndaj profesionit, zgjedhjet krijuese të guximshme dhe shkathtësia e tij e rrallë si aktor”, u shpreh Nicita.
Gjatë viteve, Pattinson ka dëshmuar se është shumë më tepër se protagonisti i sagës së famshme “Twilight”. Ai ka arritur të ndërtojë një filmografi të larmishme, duke bashkëpunuar me disa prej regjisorëve më të vlerësuar të kinemasë bashkëkohore.
Vetëm gjatë vitit 2026, aktori është shfaqur përkrah Zendaya-s në filmin romantik “The Drama”, ka interpretuar personazhin Atinuous në filmin epik “The Odyssey” të Christopher Nolan dhe ka marrë rolin e gazetarit Chris Hansen në “Primetime”. Ky i fundit shënon gjithashtu filmin debutues të kompanisë së tij të prodhimit, Icki Eneo Arlo.
Në fund të vitit, Pattinson rikthehet në ekran me filmin “Dune: Part Three”, të regjisorit Denis Villeneuve, ku interpreton një vrasës që ndryshon pamje. Ndërkohë, ai është duke punuar në “The Batman: Part II” të Matt Reeves, ku do të rikthehet në rolin e Bruce Wayne, i njohur gjithashtu si Batman.
Karriera e tij përfshin një sërë produksionesh të rëndësishme, nga “Harry Potter” dhe “Twilight”, që e bënë të njohur në mbarë botën, deri te filmat artistikë si “The Lighthouse” i Robert Eggers, “Good Time” i vëllezërve Safdie, “Mickey 17” i Bong Joon Ho, “Die, My Love” me Jennifer Lawrence dhe “Tenet” i Christopher Nolan.
Nicita e cilësoi Pattinson si zgjedhjen ideale për këtë çmim, duke theksuar se ai i bashkohet një liste të artistëve që jo vetëm e duan kinemanë, por kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e industrisë së filmit.
Mes emrave të mëdhenj që kanë marrë më parë këtë çmim janë Michael B. Jordan, Eddie Murphy, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Jodie Foster, Denzel Washington, Nicole Kidman dhe George Clooney.
Fillimisht, çmimi i 40-të ishte parashikuar t’i jepej aktorit Ryan Gosling. Megjithatë, për shkak të një konflikti në axhendën e tij me ceremoninë, e cila ishte planifikuar për 2 nëntor, organizatorët vendosën ta shtynin eventin për vitin 2027. Kështu, Robert Pattinson u përzgjodh si fituesi i këtij edicioni.
Ceremonia vjetore e American Cinematheque shërben gjithashtu si një aktivitet për mbledhjen e fondeve për organizatën jofitimprurëse, e cila mbështet programet dhe aktivitetet kinematografike gjatë gjithë vitit në Aero Theatre në Santa Monica, Los Feliz 3 Theatre në Los Feliz dhe Egyptian Theatre në Hollywood.
/tvklan.al