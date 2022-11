Robi plaket kur do vetë, deputeti i PD: Kam ngecur midis maturës dhe vitit të parë të universitetit

12:21 12/11/2022

Në emisionin “Aldo Morning Show”, është trajtuar tema “Robi plaket kur do vetë”. Për këtë gjë ka telefonuar edhe deputeti i PD-së Sajmir Korreshi, i cili shprehet se ai vetë ka ngelur ende mes maturës dhe vitit të parë në universitet. Pra ai shpirtërisht e ndjen veten shumë të rri, por fiziku tani ka filluar ta kufizojë për disa gjëra.

Aldo: Nuk e di pse, nuk të njoh thellë, thellë, po kam përshtypjen që je pikërisht mishërimi i kësaj teme “Robi plaket kur do vetë”.

Sajmir Korreshi: Është e vërtetë, unë kam ngecur mes maturës dhe vitit të parë të universitetit, por shoh dhe limite. Nuk përgjigjet fiziku ndoshta, por pjesa tjetër mendërisht gjendem akoma, sidomos kur luaj me gocat, ka ditë që kaloj dhe 3-4 vjeç me kënaqësinë më të madhe. Është për të qeshur, një ditë duke parë një ndjeshje sporti, ngacmohesha me një nga shokët dhe me kunatin tim thamë do bëjmë një garë vrapi, dolëm në rrugë, pashë aty që kisha limite pastaj.

Aldo: Domethënë me llafe, robi plaket kur do vetë, por në realitet është pak ndryshe.

Sajmir Korreshi: Në realitet është vërtet ndryshe. Mendoj që njeriu ka tre faza në jetë, kur është i ri gjykoj dhe mendoj që në rininë e tij ka kohën në maksimum dhe është pa punë, po nuk ka lekun. Vjen momenti kur është kjo meso moshe që ke punën,vjen dhe monedha, por nuk ke kohën dhe në pleqëri që i ke të gjitha, por nuk përgjigjet njeriu.

Deputeti Korreshi është shprehur se atij i pëlqen që jeton në qytetin e Lushnjës sepse aty ka familjen dhe shoqërinë dhe këtë gjë e shijon shumë. Madje shprehet se është një njeri që qesh dhe shprehet gjatë gjithë ditës, pavarësisht se njësoj si shumë njerëz edhe ai mund të ketë hallet dhe problemet e veta. /tvklan.al