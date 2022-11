Rod Stewart nderon Ukrainën në koncert

23:16 18/11/2022

Artisti britanik ka kënduar edhe një këngë për luftën

Rod Stewart veshi ngjyrat e flamurit të Ukrainës dhe këndoi një këngë kundër luftës në natën e parë të turneut të tij në Mbretërinë e Bashkuar në Nottingham Arena.

77-vjeçari këndoi hitin e tij Rhythm of My Heart të cilin ai e shkroi fillimisht për luftën e Vietnamit, por ai nënvizon se kënga është e lidhur me çdo luftë në botë.

Teksa ai këndonte imazhe rrëqethëse të luftës dhe konfliktit u shfaqën në ekran për të rritur ndërgjegjësimin për ndikimin shkatërrues të luftës tek qytetarët.

Ai tha për The Mirror para koncertit: “Fjalët nuk mund të përshkruanin atë që po shikonim. Bombardimi i fëmijëve të pafajshëm, bombardimi i spitaleve dhe këndeve të lojërave.”

Kjo vjen pasi artisti muajin e kaluar u solidarizua me një familje refugjatësh nga Ukraina .

Këngëtari legjendar britanik Rod ka ndihmuar një familje ukrainase të fillojnë një jetë të re në Mbretërinë e Bashkuar duke u gjetur atyre një shtëpi në Berkshire u ka paguar çdo muaj faturat.

Klan News