Rod Stewart performancë surprizë në Londër

12:20 06/12/2023

Rod Stewart ka surprizuar fansat në një stacion treni në Londër me një performancë muzikore. Këngëtari britanik ishte së bashku me pianistin Jools Holland për të interpretuar këngën ‘Swing Fever’ përpara udhëtarëve të habitur.

Kjo surprizë është një mënyrë e tyre për të promovuar albumin e ri me 13 këngë i cili do të publikohet në shkurt të vitit të ardhshëm. Rod dhe Jools thotë media Daily Mail vendosën të realizon këtë shfaqje surprizë në një stacion treni jo pa arsye pasi të dyve u pëlqen udhëtimet me tren.

Megjithëse, në moshën 78-vjeçare legjenda e Rock-ut nuk po planifikon të tërhiqet nga bota e artit.

Klan News