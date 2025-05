Lajme të mira në horizont për Manchester City-n. Mesfushori Rodri është rikthyer në stërvitje me skuadrën, duke qenë kështu kandidat për të qenë në fushë për Botërorin e Klubeve. Sipas asaj që raportohet nga mediat britanike, fituesi i Topit të Artë ka qenë pjesë e seancave së bashku me shokët e ekipit dhe është në fazën e fundit të rikuperimit nga dëmtimi në ligamentet e gjurit.

Pavarësisht këtij rikthimi mbetet e paqartë koha kur Rodri do të jetë në fushë. City kërkon të konfirmojë vendin e tyre në Ligën e Kampionëve të sezonit të ardhshëm në një nga 5 vendet e para të Premier League, teksa do të përballen me Crystal Palace në finalen e FA Cup më 17 maj.

Nëse Rodri nuk do ketë mundësi për të marrë minuta në këto 5 takime të fundit të sezonit, shpresa e Pep Guardiolës është që të ketë mesfushorin të gatshëm për Botërorin e Klubeve, turne që do organizohet në SHBA mes Qershorit dhe Korrikut.

Klan News