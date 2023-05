Roland Bejko në studion e “Stop”, si do ia dalë me opozitën shqiponjë me dy koka?

Shpërndaje







21:22 10/05/2023

Në studion e emisionit “Stop” ishte sot i ftuar një tjetër kandidat për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko.

Bejko, që garon nën siglën e PD-së për bashkinë e kryeqytetit, tregoi vizionin e tij për drejtimin e bashkisë më të madhe në vend.

“Kundërshtari im në këtë fushatë për Tiranën është oligarkia politike që përbëhet nga Rama-Berisha-Meta dhe siç e keni vënë re ata e kanë politizuar fushatën lokale”, u shpreh Bejko.

Një ndër themeluesit e Partisë Demokratike dhe drejtues disa herë i PD-së Berat, shpjegoi dualitetin e partisë në këto zgjedhje.

“Ata i kanë të gjitha. Nuk i ndaj dot treshen. I futi edhe Rama të gjithë në një poster. Kalova sot në tregun çam, asnjë këmbë njeriu nuk kishte në rrugë për të blerë. Kjo do të thotë nuk ka para. Paranë e ka futur një pjesë e vogël në xhep. Nëse do të humbasë dhe do të shkrihet PD-ja, të vetmit që humbasin është demokracia e vendit, mungesa e një alternative që ta godasë këtë sistem. Unë mendoj që jemi çliruar nga një barrë e rëndë që kemi pasur si parti më vete se i mori Berisha të gjithë, ata që perceptoheshin si njerëz që kishin rekorde korrupsioni dhe një lloj kaste që humbi zgjedhjet e 2013-s, dhe vazhdon e i trashëgon. Me këtë ekip nuk të sjell njeri në pushtet”, tha Bejko./tvklan.al