Roma e Feyenoord në Tiranë

23:09 11/05/2022

UEFA i beson bilbilit të rumunit Kovacs, mbi 2100 forca policie për të ruajtur qetësinë

Rumuni Istvan Kovaçs do të jetë gjyqtari kryesor i finales së Konferencë Ligës, që do të luhet në stadiumin “Air Albania” në Tiranë. 37-vjeçari do të vendos drejtësi në duelin mes Romës dhe Fejnordit. Kovaçs, arbitër ndërkombëtar që nga viti 2010 do të jetë nën drejtimin e finales së tij të parë të kompeticioneve të UEFA-s për klubet.

Gjykoi gjysmëfinalen mes Manchester City dhe Real Madrid këtë sezon të Ligës së Kampionëve dhe do të ketë detyrën e vështirë në fushën e blertë për të vendosur drejtësi mes italianëve dhe holandezëve. Ai do të ndihmohet në fushë nga bashkardhetarët e tij, ndërsa zyrtar i katërt do të jetë zviceriani, Sharer. Dhoma e sistemit VAR i është besuar treshes gjermane të kryesuar nga Fritz.

Kjo sfidë e Konferencë Ligës do të sjellë në Tiranë për herë të parë emocionet e një finaleje europiane. Siguria pritet të jetë në nivele maksimale. Mbi 2100 forca sigurie dhe 400 vullnetarë do kenë funksione të ndryshme në këtë event historik.

650 stjuardë do të qëndrojnë në ambientet brenda impiantit, ndërsa jashtë stadiumit do të ketë të paktën 1500 forca policore. Për të përballuar fluksin e madh të tifozëve, organizatorët kanë vendosur që dy të jenë pikat e grumbullimit për ta, në Sheshin Skënderbej dhe pranë Digës së Liqenit.

