Roma e nis në ‘malore’ sezonin e ri, nuk do të mungojë vetëm Mourinho

Shpërndaje







12:08 29/06/2023

Sezoni i ri futbollistik do nis në malore për Romën. Kryeqytetasit janë përballur me një dënim maksimal nga Federata Italiane e Futbollit, që nuk ka kursyer pezullimet, por edhe gjobat. Pas ndëshkimit nga UEFA, Jose Murinho nuk do të mund të bashkohet me skuadrën kryeqytetase në 10 ditët e para të sezonit. Deklaratat e bëra në lidhje me gjyqtarin Daniele Chiffi në fund të ndeshjes mes Monzës dhe Romës do e lënë portugezin larg skuadrës për rreth dy javë. Mourinho do mungojë në stol në dy duelet e para të kampionatit.



Roma nuk do bëjë llogaritë edhe për dy futbollistët, Lorenco Pellegrini dhe Paulo Dybala, të cilët u ndëshkuan me karton të verdhë në sfidën e fundit përballë Spezias. Dyshja do mungojnë pasi kanë plotësuar numrin e kartonave. Stoli i verdhekuqve do të jetë thuajse i zbrazët edhe nga ndihmësit e Mourinhos. Salvatore Foti u ndëshkua me karton të kuq në sfidën e fundit ndaj Spezias, për shkak të fyerjeve ndaj gjyqtarëve të duelit. I ndëshkuar ishte edhe Nuno Santos dhe Michele Salzarulo, që do ta ndjekin sfidën e javës së parë të Romës nga tribunat.

Klan News