Roma fiton derbin, humb Manchester United

Roma fitoi derbin me Lazion madje me lojë dhe rezultat bindës. Verdhekuqtë me aksione të zgjuara arritën suksesin 3-1.

Goli i parë erdhi nga Pellegrini, i cili pasi zëvendësoi Pastoren në fushë dhe me mënyrën e realizimit me finte. Lazio barazoi në një aksion të shpejtë kundërsulmi me Immobile, por një faul pranë zonës u kthye në gol nga Kolarov me goditje dënimi. I treti erdhi nga Fazio, 4 minuta nga përfundimi i takimit.

Manchester United Mori humbjen e tretë në kampionat madje me lojë të dobët. Ndaj West Ham pësoi 3 gola dhe mundi të shënonte vetëm 1. Më i lëkundur se kurrë pozicioni i Mourinho.

Barcelona nuk po del tek fitorja. Në tre ndeshje radhazi ka marrë 2 barazime dhe një humbje. Në ndeshjen me Atletic Bilbao mundi të siguronte një pikë pak minuta para përfundimit të ndeshjes me golin e Munir El haddadi .

