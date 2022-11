Roma fiton falë Erblira Bicit

21:40 10/11/2022

Skuadra e volejbollit synon ngjitjen në Serie A1

Erblira Bici po udhëheq skuadrën e Romës drejt rikthimit në Serie A1. Volejbollistja shqiptare ishte shënuesja më e mirë me 16 pikë në fitoren 3 – 0 me sete ndaj Talmasons. Roma është me pikë të plota në krye të grupit B. Skuadra kryeqytetase është skuadra më e mirë e të gjithë ligës, e vetmja me të gjitha fitore. Erblira Bici u transferua këtë sezon te Roma Volej.

