"Roma ka dështuar", në krye të mediave ndërkombëtare

14:13 21/07/2022

Situata politike italiane e parë nga jashtë tregon se populistët bashkë me partitë popullore janë përgjegjës për krizën

Kriza qeveritare në Itali dhe lamtumira e Mario Draghi janë në krye të shqetësimeve të partnerëve perëndimorë dhe institucioneve europiane në këtë moment shumë të ndërlikuar, mes luftës në Ukrainë, emergjencës energjetike dhe rritjes së inflacionit.

Grupi i Socialistëve dhe Demokratëve në Parlamentin Europian drejton gishtin te “populistët, bashkë me partitë popullore, që janë përgjegjës për krizën”, shkruajnë mediat ndërkombëtare. Komisioni nuk komenton zyrtarisht, por i referohet lidhjeve të ngushta mes Draghi dhe Von der Leyen.

Shtëpia e Bardhë në SHBA pa dashur të komentojë çështjet e brendshme politike, thotë se “partneriteti me Italinë është i fortë dhe bashkëpunimi i ngushtë do të vazhdojë për një sërë çështjesh prioritare, përfshirë mbështetjen për Ukrainën kundër agresionit rus”.

“BBC” vë në dukje se ekonomia e tretë më e madhe në BE tani duket e destinuar për zgjedhje të parakohshme, me efektin e vonesës së reformave shumë të nevojshme, si dhe miratimit të buxhetit të vitit të ardhshëm. Transmetuesi britanik kujton se Italia është përfituesi kryesor i granteve dhe huave nga Fondi i Rimëkëmbjes dhe pjesa tjetër e ndihmës do të varet nga një sërë reformash.

Sipas “Le Monde”, “sido që të jetë rezultati i kësaj telenovele politike italiane, agjencia e vlerësimit Fitch beson se ka gjithnjë e më shumë pasiguri politike, edhe nëse shmangen zgjedhjet e parakohshme, duke i bërë reformat strukturore dhe fiskale edhe më të vështira“. Në faqet kryesore të gazetave ndërkombëtare shkruhet: “Mario Draghi fiton besimin e Senatit, por qeveria e tij është afër shpërbërjes“.

“Washington Post” vë në dukje se ajo që ndodhi në Romë “i dha fund një periudhe uniteti relativ politik dhe destabilizoi ekonominë e tretë më të madhe në Bashkimin Europian”, për të cilën Draghi konsiderohej gjerësisht një garantues i reputacionit ndërkombëtar por partitë politike, njëra pas tjetrës, vendosën që Italia të ishte më mirë me diçka tjetër.

Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, ironizoi edhe një herë destabilizimin e Italisë dhe rolin e pretenduar mbi Rusinë. “Në mënyrë të përsëritur, përfaqësues të vendeve të tjera perëndimore janë përpjekur të përdorin truke të ngjashme, kur nuk kishte njeri që t’i fajësonte për dështimet dhe pakënaqësitë në rritje”.

