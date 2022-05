Roma ‘kopjon’ rivalët e Feyenoord

Shpërndaje







23:43 19/05/2022

Finalja e Conference League ‘live’ në stadiumin “Olimpico”, të ardhurat për bamirësi

Roma hap dyert e stadiumit “Olimpico” për tifozët për finalen e Ligës së Konferencave. Ndeshja kundër Feyenoord, që do të zhvillohet në Tiranë më 25 Maj do të transmetohet në një monitor gjigant brenda stadiumit mitik, ku tifozët verdhekuq do të mund të sigurojnë biletën e tyre për një shifër modeste prej 10 Eurosh. Ndërkaq, tifozët fanatikë të klubit të Romës do kenë mundësi që ta blejnë për 5 Euro.



Të ardhurat do të përdoren për zgjerimin e aktiviteteve të fushatës “Të kapërcejmë pengesat”. Konkretisht, ato do të përdoren për përgatitjen e mjeteve të miratuara për transportin e personave me aftësi të kufizuara dhe shoqëruesve të tyre dhe për blerjen e radiove për tifozët e verbër që shkojnë në stadium. Për më tepër, projekti do të sigurojë, nëpërmjet aktiviteteve sportive/rehabilituese, përfshirjen sociale të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara të rënda psikofizike.



Një ide e praktikuar nga dy skuadrat finaliste të Europa Ligë, por edhe nga rivalët e Romës në finalen e Tiranës. Ditë më parë, Feyenoord pranoi se do të hapë dyert e stadiumit të saj për t’i dhuruar emocionet e finales së Conference League tifozëve që nuk kishin mundësi të udhëtonin drejt duelit të “Air Albania”.

Klan News