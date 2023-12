Roma mposht Napolin

23:25 23/12/2023

Fitore edhe për Inter e Juventus

Ka përfunduar me fitoren e Romës sfida më e rëndësishme e kësaj jave në Seria A, ajo kundër Napolit.

Roma arriti të shfrytëzojë epërsinë numerike, teksa Napoli mbeti me 9 lojtarë pas daljes me të kuqe të Politanos dhe Osimehn.

Interi arriti të marrë fitoren e radhës, teksa mposhti 2 me 0 Leçen e Ylber Ramadanit.

Fitore 2 me 1 për Juventusin, i cili kaloi me sukses transfertën me Frosinonen.

Pas 17 javësh kampionat, Seria A kryesohet nga Inter me 44 pikë dhe pas tij vjen Juventus me 40 pikë.

