Roma mundet sërish nga Bodo Glimt

22:15 08/04/2022

Kumbulla: Do ta përmbysim para publikut tonë

Bodo Glimt duket se është macja e zezë e Roma, pasi e mundi edhe në takimin e parë çerekfinale të Conference League, pasi triumfit 6 – 1 dhe barazimit 2 – 2 në fazën e grupeve. Skuadra norvegjeze fitoi me rezultatin 2 – 1 sfidën e luajtur në shtëpi. Pas golit të Pellegrini vendasit shfrytëzuan gabimet dhe pakujdesitë e lojtarëve të ekipit italian për të kthyer rezultatin. Gjithsesi Marash Kumbulla beson se Roma do të shkojë në gjysmëfinale.

“Mungoi përqendrimi mbi të gjitha te goli i dytë, pasi mund të shmangej. Është ndeshja e kthimit dhe ne besojmë në shtëpi para publikut tonë që do të ndihmojë dhe është një rezultat që mund ta përmbysim”, u shpreh ai.

Në takimet e tjera të luajtura të enjten Marseille mundi 2 – 1 PAOK, Leicester City barazoi pa gola me 0 – 0 PSV Eindhoven, ndërsa Feyenoord – Slavia Prague përfundoi me rezultatin 3 – 3. Përballjet e kthimit do të luhen 14 Prill.

Tv Klan