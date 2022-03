Roma rigjen Bodo/Glimt në Conference League

23:59 18/03/2022

Ndeshjet e tjera çerekfinale do të jenë Feyenoord-Slavia Praha, Marseille-Paok dhe Leicester-PSV

Roma do të përballet në çerekfinalet e Ligës së Konferencës me norvegjezët e Bodo/Glimt. Verdhekuqtë e Marash Kumbullës do të kenë mundësinë që të marrin hak për atë humbje turpëruese me rezultatin 6-1 në transfertë.

Goglat u tërhoqën nga ish-kapiteni i kombëtares shqiptare Lorik Cana në rolin e ambasadorit të finales, që do të luhet në Tiranë.

Sfidat e tjera janë Lester-PSV Eindhoven, Feyenoord- Slavia Praga dhe Olimpik Marsejë- PAOK i Selanikut. Takimet e para të kësaj faze do të luhen më 7 Prill, kurse ato të kthimit më 14. Gjysmëfinalet zhvillohen më 28 Prill dhe 5Maj.

Çifti i parë do të formohet nga fituesit e sfidave Lester-PSV dhe Bodo/Glimt – Roma. Ndërsa në gjysmëfinalen e dytë luajnë fituesit e çifteve Marsejë-Paok dhe Fejnord-Slavia Praga. Më 25 Maj në “Air Albania” zhvillohet finalja e madhe.

Klan News