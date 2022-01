Roma shkon në çerekfinale falë Kumbullës

12:31 21/01/2022

Shqiptari realizon në sfidën me Lecce në Kupën e Italisë

Marash Kumbulla pati një tjetër paraqitje të mirë me Roma, kësaj here në Kupën e Italisë, duke ndihmuar ekipin të shkojë në çerekfinale. Mbrojtësi shqiptar shënoi golin e barazimit që solli me pas edhe përmbysjen 3 – 1 në sfidën me Lecce, skuadër ku luan lojtari tjetër i Kombëtares, Kastriot Dermaku.

“E nisëm jo mirë ndeshjen, pastaj u përpoqëm të rrisnim ritmin dhe për fat shënova gol, jam i lumtur për këtë. Në pjesën e dytë e shtuam më shumë ritmin dhe realizuam golat e tjerë”.

“Gazzetta dello Sport” e vlerëson me notën 7 për golin e shënuar dhe një tjetër që shpëtoi në portën e tij. Për sportiven më të madhe italiane Marash Kumbulla po përmirësohet çdo ditë. 21-vjeçari po justifikon besimin e Jose Mourinho.

“Kalova një periudhë jo shumë të mirë, por tani po mbledh frytet e punës time”.

Nga një lojtar stoli në pjesën e parë të sezonit Marash Kumbulla është tashmë një titullar i padiskutueshëm. Kundërshtari i Roma në çerekfinale është Inter.

