Roma zgjedh Daniele de Rossi/ Ish-mesfushori rikthehet verdhekuq, pason Mourinho deri në fund të sezonit

15:33 16/01/2024

Roma nuk ka humbur kohë aspak për të gjetur pasuesin e Jose Mourinho. Vetëm pak orë pas shkarkimit të trajnerit portugez, verdhekuqtë kanë rikthyer në shtëpi, Daniele de Rossin. Pas 18 vitesh si futbollist i italianëve, ish-kapiteni tashmë do të jetë menaxheri kryesor i ekipit deri në 30 qershorin e këtij viti.

De Rossi do të rikthehet në rolin e trajnerit dhe do të debutojë në stolin e Romës në ndeshjen e kampionatit kundër Veronës pasditen e së shtunës në stadiumin “Olimpico”. De Rossi luajti 616 ndeshje për Romën, duke u bërë kapiten dhe duke shënuar 63 gola në të gjitha garat. Ai është lojtari i dytë me më shumë paraqitje në historinë e klubit.



Me ta ai fitoi Kupën e Italisë dy herë, në 2007 dhe 2008, dhe një Superkupë të Italisë në 2007. Kjo do jetë përvoja e dytë në stol, pas asaj me SPAL sezonin e shkuar. Në këtë pozicion, ai pason Jose Mourinho. Humbja 3-1 ndaj Milanit dhe eliminimi nga Kupa sollën shkarkimin e 60-vjeçarit nga stoli i kryeqytetasve.

Ai e mori drejtimin e klubit italian në majin e vitit 2021 dhe gjatë kësaj periudhe fitoi vetëm një trofe pikërisht atë në Konferencë Ligë në Tiranë, më 25 maj 2022 dhe në finalen e Europa League në Budapest sezonin e kaluar.

Në 138 ndeshje nën drejtimin e verdhekuqve, Roma e Mourinho ka fituar 68 ndeshje, barazuar 30 dhe humbur 40. Kryeqytetasit kanë një mesatare pikësh me portugezin në stol prej 1.7 pikësh, gjithsesi pa mundur të shmang shkarkimin. Momentalisht, Roma qëndron në vendin e 9-të me 29 pikë.

