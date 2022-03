Roman Abramovich merr pjesë në bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë në Stamboll

10:57 29/03/2022

Pronari i Chelsea, Roman Abramovich po merr pjesë ditën e sotme në bisedimet e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë.

Abramovich i cili është një nga oligarkët e sanksionuar rusë nga Perëndimi për pushtimin e Ukrainës nga Moska është parë me delegacionet në Stamboll.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.



Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp