Ronaldo ‘arratiset’ nga Europa

Shpërndaje







12:53 01/01/2023

Portugezi rekordmen me gola dhe paraqitje në Champions League

Firma me Al Nassr largoi pas shumë vitesh Cristiano Ronaldon nga futbolli europian. Portugezi është gati për një aventurë të re tashmë në Arabinë Saudite. 37-vjeçari i dha kështu lamtumirë edhe kompeticionit më të rëndësishëm në futbollin Europian, UEFA Champions League, ku ka vendosur rekorde historike.

Ronaldo është golashënuesi më i mirë në historinë e saj, me 140 gola, duke përjashtuar ato në fazat kualifikuese. Portugezi udhëheq këtë garë, duke lënë pas emra si Lionel Messi me 129 gola e Robert Lewandowski me 91. Por përveç të qënit golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në këtë kompeticion, Ronaldo ka qenë lojtari më rezultativ në 6 edicione të ndryshme të UEFA Champions League, kjo e lidhur edhe me paraqitjet e shumta, 183 sfida.

37-vjeçari ka shënuar në tre finale të Ligës së Kampionëve dhe i vetmi futbollist që ka shënuar në 11 ndeshje radhazi të këtij kompeticioni. Gjithashtu, Ronaldo ka arritur të ngrejë pesë herë lart trofeun e Champions me dy skuadra të ndryshme, Manchester United dhe Real Madrid.

Klan News