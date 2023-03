Ronaldo nervoz në fund të ndeshjes

18:21 10/03/2023

Tifozët kundërshtarë thërrasin Messi

Al Nasr u mund sërish këtë sezon nga rivali kryesor për titullin Al Itihad, duke i lënë kreun e renditjes në kampionatin e Arabisë Saudite.

Cristiano Ronaldo, i cili nuk arriti të shmangë humbjen 1 – 0 nuk e përjetoi mirë këtë disfatë për më tepër që tifozët kundërshtarë përmendën në kor emrin e Mesit në fund të sfidës.

Kjo bëri që portugezi të shfaqet nervoz duke goditur edhe shishet e ujit që ndodheshin jashtë fushës. Deri më tani Ronaldo ka shënuar 8 gola në 7 ndeshje pa harruar edhe 2 asiste.

Tv Klan

???????? Cristiano Ronaldo was furious after yesterday’s loss which bought Al Nasser down to no.2 in the Saudi League…pic.twitter.com/ByNBLdnh8K