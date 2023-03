Roshi shënon në Turqi

13:47 21/03/2023

Protagonist në fitoren skuadrës së Sakaryaspor

Odise Roshi nuk është grumbulluar me Kombëtaren për ndeshjen me Polonisë, por me ekipin e tij po shfaqet në formë.

Mesfushori shqiptar ishte lojtari më i rëndësishëm në fitoren 2 – 1 të Sakarjasporin me Bodrumsporin.

Roshi realizoi golin e parë, ndërsa ndihmoi në të dytin. Ekipi i tij është në garë për tu ngjitur në Superligën e Turqisë.

