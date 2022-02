Rovena Voda zyrtarisht e pandehur

14:46 15/02/2022

Akuzohet se mori 1000 Euro për të punësuar një grua në ministri, hetimi nisi në vitin 2019

1 mijë Euro, një celular dhe një arkë me peshk, janë shuma monetare dhe të mirat materiale që dyshohet se ka marrë ish-zëvëndës ministrja e Brendshme Rovena Voda, për të punësuar një grua në ministri. Përfitime këto që çuan në arrestimin e saj nga SPAK dhe tashmë do të përballet me gjykatën e posaçme.

Togat e zeza kanë vendosur që të kalojnë çështjen për gjykim duke i pranuar gjykimin e shkurtuar Vodës, nga i cili ajo do të përfitojë ulje me 1/3 e dënimit përfundimtar. Së bashku me të zyrtarisht të pandehuara janë marrë avokatja Majlinda Hasani dhe Florida Beu. Ato u fundosën nga përgjimet dhe komunikimet që kishin mes tyre. Në dosjen e prokurorisë së posaçme thuhet se hetimi ka nisur që në vitin 2019, për një tjetër procedim penal në rrjetën e përgjimeve të SPAK, ku ra fillimisht avokatja Hasani.

Në dokumenta nënvizohet se Voda është angazhuar për të punësuar Florinda Beun. Organi i akuzës thekson se pavarësisht se Beu ka aplikuar në 11 pozicione pune ajo nuk ka kaluar as në fazën e dytë, duke mos e përfituar vendin e punës. Në përgjimet e organit të akuzës thuhet se në një nga bisedat Florida Beu i thotë avokates Hasani që i kishte mbetur mendja aty se mos ndoshta duhet t’i jepnin më shumë, që ta emëronte në një pozicion të mirë.

SPAK, thekson se ato i kanë dhënë Vodës shumën prej 1 mijë Eurosh dhe ky moment është filmuar, ndonëse Eurot ishin në zarf. Rovena Voda, Majlinda Hasani dhe Florinda Beu akuzohen për “ushtrim ndikimi të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”.

