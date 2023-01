Rrëfimi i Eleni Foureira për revistën Vogue

Shpërndaje







23:25 30/01/2023

Artistja me origjine shqiptare ka ndarë detaje interesante nga jeta private

Artistja Eleni Eleni Foureira e cila ndodhet në muajt e fundit të shtatëzanisë ka folur për një media greke ku ka rrëfyer detaje interesante nga jeta e saj private.

Duke iu referuar fillimeve të karrierës së saj muzikore ajo shpjegoi faktin se pse e fshehu origjinën e saj shqiptare.

“Në fillim të karrierës sime u detyrova të mos them se jam nga Shqipëria, sikur të ishte një gjë e keqe. Pastaj nuk e mbajta dot veten, edhe TV ishte ndryshe, më i dhunshëm. Unë mendoj se nëse do të filloja sot, njerëzit nuk do t’i linin ta bënin këtë me mua. Bota sot po shkon kundër racizmit, nuk po e lë të lulëzojë dhe kjo është shumë e rëndësishme”.

Fëmijëria e artistes me origjinë shqiptare nuk ka qenë aspak e lehtë.

Në moshën trembëdhjetëvjeçare shpërndaja fletushka në rrugë. Duhej të mbijetonim. Unë do të rris një fëmijë që nuk do të duhet ta bëjë këtë për të mbijetuar. Por unë dua t’i mësoj atij se është në rregull të mos i kesh të gjitha . Dua ta dijë që për të pasur diçka duhet të punojë shumë, ashtu siç kam punuar shumë për t’i ofruar atë që do t’i ofroj.

Në intervistën e dhënë për revistën Vogue në Greqi ajo ka shpjeguar edhe bullizimin që ka përjetuar në shtetin fqinj. Dhe kjo është edhe arsyeja pse ajo shpjegon se dëshiron që të rrisë një fëmijë mendje hapur dhe pa paragjykime. Këngëtarja po pret fëmijë me futbollistin spanjoll Alberto Botia.

Klan News