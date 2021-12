Rrëfimi prekës: Nuk e kisha imagjinuar kurrë që do fusja në varr vëllain krah bashkëshortes së tij

Shpërndaje







10:49 22/12/2021

Babai priti derisa vajza dhe dhëndri të ktheheshin dhe i qëlloi me armë nga pas

Osman Shaptafaj qëndroi në pritje jashtë shtëpisë së vajzës dhe dhëndrit në Melbourne, përpara se t’i qëllonte ata për vdekje. Çifti kishte dalë për të festuar 1 vjetorin e martesës, festime që u përmbyllën në mënyrën më tragjike të mundshme.

Shaptafaj ishte ndjerë i parespektuar dhe ishte i inatosur sepse nuk i kishin kërkuar leje përpara se të martoheshin. Ai po ashtu mendonte se fëmijët kishin krijuar “aleancë” me nënën e tyre pas ndarjes, e kjo kishte nisur të krijonte probleme në familje.

Ai u shpall fajtor në Shkurt, për vrasjen e vajzës së tij Lindita Musai, 25-vjeçe dhe dhëndrit Veton Musai 29, ditën e ndërrimit të viteve në 2019-n. Çifti, shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët jetonin prej vitesh në Australi, po ktheheshin në shtëpinë e tyre në Yarraville, kur u qëlluan nga pas. Vajza vdiq në vendin e ngjarjes, ndërsa bashkëshorti i saj një ditë më pas në spital.

Në seancën gjyqësore të zhvilluar në Gjykatën e Lartë, prokurorja e çështjes Catherine Parkes i tha trupës gjykuese se Shaptafaj jetonte i vetëm në Altona dhe nuk kishte leje për të mbajtur armë. Ai u largua nga shtëpia e tij në orën 08:20 të mëngjesit me armë e municione me vete dhe udhëtoi me makinë deri në zonën Yarraville. Pasi qarkulloi nëpër rrugët e lagjes, ai parkoi para shtëpisë së çiftit, rreth orës 09:00.

Në 10:23, Linda dhe Vetoni mbërritën në shtëpi dhe i ranë ziles. Ndërkohë që prisnin, Shaptafaj i erdhi nga pas dhe i qëlloi me armë nga një distancë e shkurtër.

Një anëtar i familjes dëgjoi të shtënat dhe doli jashtë me vrap. Çiftin e gjeti përtokë në derë të shtëpisë, ndërsa Shaptafajn disa metra më tutje me armën e drejtuar nga vetja dhe pa shprehi në fytyrë. Më pas ai shkoi në një park që ndodhej aty pranë dhe e qëlloi veten dy herë në kokë. U dërgua në spital dhe iu nënshtrua operacionit. Atij iu hoq syri i djathtë dhe mbeti me dëmtim në tru.

Në gjykatë u tha se policia nuk ka mundur të zbulojë se ku e gjeti armën Shaptafaji. Po ashtu autoritetet nuk kanë mundur të përcaktojnë se nga e dinte ai që çifti po kthehej në shtëpi.

Shaptafaj ishte martuar në 1989 dhe çifti kishte dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Prokurorja tha se Shaptafaj kishte qenë i dhunshëm me familje. Ai ishte ndarë nga gruaja në 2008-n.

Linda me vëllain e saj

Në gjykatë u mësua po ashtu se Linda i kishte thënë vëllait të saj se e urrente të atin dhe se shpresonte se nuk do ta shihte më kurrë, e kështu do të mund të jetonte pa frikën se ai mund të kthehej për ta lënduar sërish. Familja ishte shkëputur tërësisht nga Shaptafaj dhe nuk e takonte që prej 2011-s.

Avokatja mbrojtëse e tij, tha në gjykatë se ndarja nga bashkëshortja dhe më pas nga familja e kishte tronditur thellësisht.

“Vitet që pasuan duket se kishte zënka me fëmijët dhe besonte se pas ndarjes ata kishin krijuar aleancë me të ëmën kundër tij”, tha ajo.

Në 2013-n Shaptafaj u përfshi në një aksident të rëndë me motor dhe që prej asaj kohe nuk ishte në gjendje të punonte. Ai jetonte vetëm dhe e kalonte kohën duke parë televizor apo duke luajtur në kompjuter. Më vonë u diagnostikua me çrregullim depresiv. Nga fundi i 2019-s, sipas avokates së tij, Shaptafaj nuk kishte qenë në gjendje të mirë mendore. Sipas avokates, kishte një ‘vakum’ që mund të shpjegonte vrasjen e dyfishtë.

Por gjyqtari i çështjes tha se të gjitha të dhënat tregonin se Shaptafaj kishte qenë i zemëruar për faktin se nuk i kishin marrë leje për t’u martuar.

Osman Shaptafaj

“Është një krim shumë ekstrem dhe që tregon se një person ka me vete shumë mëri. Të vrasësh vajzën tënde dhe burrin e saj duke i qëlluar në kokë nga pas, pasi prej një kohe të gjatë nuk ke pasur kontakt me ta, ishte diçka tejet ekstreme për t’u bërë”. Gjyqtari tha po ashtu se Shaptafaj i kishte thënë psikologut pas vrasjes se ishte shumë i inatosur dhe kishte përmendur edhe faktin se nuk ishte ftuar në dasmën e së bijës. Ai ndjente se nuk ishte respektuar nga dhëndri, që nuk i kishte bërë gjërat sipas traditës. Në këto kushte, gjykatësi tha se nuk kishte si mos e shihte vrasjen e dy të rinjve si një veprim të ftohtë dhe të përllogaritur.

Linda dhe Vetoni me familjen e tij

Prokurorja kërkoi nga gjykata dy dënime përjetë për Shaptafajn. Ajo tha ai vrau dy njerëz në kohën kur ata po hynin në shtëpi, “një vend ku ndiheshin të sigurt. Si baba, Shaptafaj e kishte për detyrë ta mbronte të bijën, jo t’i bënte asaj keq”, u shpreh prokurorja, ndërsa shtoi se ai nuk kishte shfaqur pendesë për krimin.

Me lot në sy, vëllai i Vetonit, Driloni, i tha gjykatës se Lindën e kishin si motër, ndërsa vëllai ishte shoku i tij i ngushtë. Ai tregoi se çifti po ndërtonte një shtëpi pranë tyre, në mënyrë që të jetonin afër njëri-tjetrit.

Vetoni me dy vëllezërit e tij

“Nuk e kisha imgjinuar kurrë se do ulesha dhe do planifikoja varrimin e tyre, një vit pasi i kisha ndihmuar me planet e martesës. Nuk e kisha imagjinuar kurrë se do laja trupin e tim vëllai përpara se ta fusja në varr krah bashkëshortes së tij. Dua që njerëzit të shohin çfarë na ka ndodhur dhe të shkojnë të përqafojnë prindërit e tyre, fëmijët e miqtë dhe të shijojnë kohën me ta. Sepse familja ime dhe unë nuk do kemi më kurrë mundësi ta bëjmë këtë më Vetonin dhe Lindën”, tha ai.

Vendimi për Shaptafajn do të jepet vitin e ardhshëm.//tvklan.al