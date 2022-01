Rregulla të reja në merkaton e futbollit

20:20 20/01/2022

FIFA vendos për huazimin e lojtarëve

Këshilli i FIFA-s do të miratojë rregulloret e reja për huazimet e lojtarëve në arenën ndërkombëtare duke filluar nga Korriku i ardhshëm.

Ky është një tjetër hap i rëndësishëm në reformën e sistemit të transfertave, që ka nisur në 2017. Pritet të vendosen disa kushte që do të vijnë me pershkallëzim në disa sezone.

Periudha e huazimit duhet të zgjasë deri në një vit. Ndalimi huazimit të lojtarëve në klube të treta. Kufizim i numrit të futbollistëve të huazuar.

Duke nisur nga 1 Korriku i 2022 deri në 2024 klubet mund të marrin deri në 6 futbollistë profesionistë në huazim dhe po aq duhet të transferojnë në të njëjtën formë në klube të tjera. Lojtarët e moshës 21 vjeç e lart dhe ata të rritur në klub do të përjashtohen nga këto kufizime.

Të gjitha këto rregulla bëhen në mënyrë që të zhvillohen lojtarët e rinj, të promovohet konkurrenca si dhe të parandalohet grumbullimi i futbollistëve në pak klube, ato që do të kenë më shumë mundësi financiare.

Në nivel kombëtar, federatave të lidhura me FIFA-n do t’u jepet një periudhë 3-vjeçare për të zbatuar rregullat për një sistem huazimi në përputhje me parimet e vendosura ndërkombëtarisht.

