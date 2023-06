Rrëmbimi i 3 efektivëve të Policisë së Kosovës, Begaj thirrje ndërkombëtarëve për ndërhyrje

08:25 15/06/2023

Kreu i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka reaguar mëngjesin e kësaj të Enjteje për rrëmbimin e tre efektivëve të Policisë së Kosovës nga forcat serbe.

Përmes një postimi në Facebook-un e tij, Begaj u bën thirrje partnerëve ndërkombëtarë që të ndërhyjnë menjëherë dhe situata të tilla mos të përsëriten. Nga ana tjetër ai ka një thirrje vëllazërore për autoritetet e Kosovës, duke u kërkuar të mos bien pre e provokimeve.

“Rrëmbimi i 3 efektivëve të Policisë së Kosovës brenda territorit kosovar nga trupat serbe është një akt i rëndë provokativ për destabilizimin e Kosovës dhe të mbarë rajonit. E dënoj me forcë këtë akt dhe i bëj thirrje partnerëve ndërkombëtarë që të ndërhyjnë dhe të shkurajojnë veprime të tjera të ngjashme. Një thirrje vëllazërore e bëj sërish për autoritetet e Kosovës për të mos rënë pre e provokimeve dhe për të dhënë kontributin e tyre për çtensionimin e situatës. Koordinimi me SHBA dhe BE për rikthimin në tryezën e dialogut është tepër i rëndësishëm”, shkruan Presidenti Begaj./tvklan.al