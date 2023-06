Rrëmbimi i 3 policëve, reagon KFOR: Jemi në kontakte me autoritetet serbe dhe të Kosovës, ne nuk ishim në zonë

Shpërndaje







22:08 15/06/2023

KFOR-i ka publikuar një komunikatë ku ka njoftuar që është në kontakt me autoritetet e Kosovës dhe Serbisë lidhur me rastin e rrëmbimit të tre policëve kosovarë nga forcat serbe.

KFOR po ashtu kanë bërë thirrje që të ulen tensionet midis dyja shteteve.

“Misioni i KFOR-it i udhëhequr nga NATO-ja nuk ishte në zonë kur tre zyrtarë të Policisë së Kosovës u arrestuan nga policia serbe dje”, thuhet në komunikatën e KFOR-it.

“KFOR-i ka dërguar një ekip në zonë dhe i ka vendosur kontaktet me përfaqësuesit e institucioneve në Kosovë dhe me autoritetet serbe. KFOR-i po ashtu është në kontakt të rregullt me Misionin e BE-s për Sundimin e Ligjit (EULEX). Ne u bëjmë thirrje të dyja palëve që menjëherë t’i ulin tensionet dhe të përmbahen nga veprimet njëpalëshe që mund të çojnë në përshkallëzim të mëtejshëm”. /klankosova