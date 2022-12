Rrëmbimi i Jan Prengës, merret i pandehur Altin Hajri

Shpërndaje







14:52 16/12/2022

SPAK përfundon hetimet për pronarin e kompleksit “GOLDEN” dhe e akuzon për katër vepra penale

Altin Hajri pronar i kompleksit “GOLDEN” në Shijak është marrë i pandehur nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai akuzohet si është pjesëmarrës në grupin e strukturuar kriminal që ka kryer rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, ngjarje e ndodhur 3 vite më parë. Ai akuzohet për veprat penale të rrëmbimit apo mbajtjes peng të personi, ku është shkaktuar vdekja, mbajtja pa leje e armëve luftarake, fshehje dhe asgjësim kufome, si dhe grup të strukturuar kriminal.

Hajri i bashkohet grupit të të pandehurve të tjerë, dosja e të cilëve u dërgua për gjykim në gjykatën e posaçme. Ata janë Dritan Rexhepi, Martin Bleta, Korado Keshteja, Artan Doçaj, Aldo Majnishta, Geraldo Martini dhe Gentjan Funiqi. Ky i fundit u arrestua 10 ditë më parë për ngjarjen e 17 Janarit të 2020. Ai u ndalua në Spanjë me dokumente të falsifikuara, dhe aktualisht është në pritje të vendimit për tu ekstraduar drejt vendit tonë, ku do të përballet dhe me akuzat për zhdukjen e Jan Prengës. Për trupin e këtij të fundi, policia vijon kërkimet. Për zhdukjen e Jan Prengës është dënuar me burgim të përjetshëm Festim Bexhdili.

TE PANDEHUR PER ZHDUKJEN E JAN PRENGES

Dritan Rexhepi

Gentjan Funiqi

Martin Bleta

Korado Keshteja

Artan Doçaj

Aldo Majnishta

Geraldo Martini

Altin Hajri

Klan News