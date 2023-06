Rrëmbimi i policëve, Kryeministri Kurti: Agresioni i Serbisë, nga forcat speciale SAJ dhe KOBRA

18:48 15/06/2023

Forcat serbe që rrëmbyen 3 efektivët e Policisë së Kosovës një ditë më parë në territorin e Kosovës, kanë qenë forca speciale.

Kështu thotë Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili gjatë raportimit në Kuvend, tha se forcat serbe kanë qenë të dy formacioneve, të njësisë speciale anti-terroriste SAJ dhe të njësisë ushtarake KOBRA.

“Serbia ushtroi edhe një akt agresioni të pashembullt ndaj Republikës sonë më 14 Qershor duke rrëmbyer 3 policë të rregullt të Republikës sonë. Ata që ushtruan këtë akt ishin anëtarë speciale të ushtrisë së Serbisë, të cilët me makina pa targa, të maskuar, thellë në brendësi të territorit të Kosovës kryen një akt agresioni të urdhëruar nga Beogradi zyrtar. Bëhet fjalë për njerëz të armatosur që i përkasin dy formacioneve; i pari është ai i njësive speciale anti-terroriste që njihen me akronimin SAJ dhe i dyti është i formacionit njësitë ushtarake speciale që njihen me emrin KOBRA. Një akt i tillë i kësaj policie militare të Serbisë është në variantin më të mirë një akt qyqar, i cili pasi rrëmbeu 3 policë që kishin mandat të qartë në mbrojtjen e kufirit nga grupet që kontrabandonin mallra përmes rrugëve ilegale, iku me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Dhe që të gjithë këta policë, të 3 që u rrëmbyen, nuk ishin për herë të parë aty”, tha ndër të tjera Kryeministri Albin Kurti. /tvklan.al