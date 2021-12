Rreth botës pa karburant, kur mund të realizohet projekti për aeroplanë me hidrogjen?

12:55 07/12/2021

Avionët elektrikë nuk do të jenë të realizueshëm derisa bateritë të bëhen më të fuqishme dhe të lehta.

Fluturimi me energji hidrogjeni është një tjetër rrugë e mundshme dhe një grup kërkimor ka zbuluar se si mund të duket një aeroplan i tillë.

Projekti “FlyZero”, i cili udhëhiqet nga Instituti i Teknologjisë së Hapësirës Ajrore dhe i financuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, doli me një koncept për një aeroplan me fuqi me hidrogjen të lëngshëm.

Ai tha se avioni do të jetë në gjendje të ketë në bord 279 pasagjerë që do të udhëtojnë pa ndalesë për shembull nga Londra në San Francisko.

Avioni, i cili ka një hapje krahësh 54 metra me dy motorë turbofan, do të ofronte “të njëjtën shpejtësi dhe rehati si avioni i sotëm”, ​​por me zero emetim karboni.

“ATI” thotë se koncepti i aeroplanit të saj do të kishte rezervuarë karburanti kriogjen në pjesën e pasme të trupit, të cilat do të ruanin hidrogjenin në -250 gradë Celsius (-418 gradë Farenheit).

Megjithatë, ne jemi vite larg që avionët me hidrogjen të bëhen realitet. Hidrogjeni është më i shtrenjtë dhe më i vështirë për t’u ruajtur në bord sesa karburanti me bazë vajguri. Sidoqoftë, këto lloje avionësh mund të mos jenë një ëndërr e madhe.

“ATI” pret që nga mesi i vitit 2030, avionët efikas me hidrogjen mund të jenë një opsion më ekonomik se avionët aktualë.

Projekti “FlyZero” planifikon të publikojë gjetje më të detajuara në fillim të vitit të ardhshëm./tvklan.al