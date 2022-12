Rrethon me gardh ullishten e qytetares dhe i nxjerr pistoletën. Kur vjen policia, ‘trimi’ ia mbath

20:54 22/12/2022

Emisioni “Stop” në Tv Klan shkoi në Karroq, Godolesh, rreth 2 km larg Elbasanit.Liljana Mato, një prej 16 trashëgimtareve të familjes Qosja ka një ullishte rreth 16 dylymë në këtë zonë. 12 dylymë i ka shfrytëzuar, ndërsa 4 prej tyre i ka zaptuar Herald Saraçi. Saraçi thotë, se e ka çuar çështjen në gjykatë, por Liljana thotë, se ka certifikatë pronësie. Në Gjykatë nuk ka asnjë proces të regjistruar për këtë rast.

Liljana thotë, se kur vendosi beton, për të rrethuar ullishten, Heraldi nxorri armën e shërbimit. Prej 4 vjetësh, ajo nuk hyn dot në pronën e saj, edhe pse zotëron certifikatën e pronësisë.

Liljana: Para 4 vjetësh, ne erdhëm që të gjithë këtu dhe kur shikojmë, gardhi ishte me beton. Ishin me kolona betoni. Edhe të gjithë, si unë si motra, si goca e tezes, erdhëm. Unë me gjithë motrën kemi filluar që të shkulnim shtyllat e betonit, ai na erdhi na drejtoi revolen. Ka qenë në shërbim në atë kohë.

Liljana: Në ato momente burri i motrës ka marrë policinë. Kur erdhi policia poshtë, ai iku me vrap.

Liljana: Me gratë. Se me burrat jo, po me gratë se ne gratë ishim.

Liljana: Ne e bëmë thirrjen e policisë, por e mbylli vetë policia pastaj. Ku të ankoheshim, s’kishim ku të ankoheshim.

I plotfuqishmi i zonës, erdhi dhe iku dhe çështja u mbyll, pasi Herald Saraçi konsiderohej i paprekshëm.

Liljana: Nuk kemi marrë sikur kokrrën e ullirit. Nuk na ka lënë që ne të hyjmë nga gardhi matanë.

Liljana: I ka hequr dhe ka vënë hekurat. Vuri hekurat dhe ka vënë dhe telat.

Saraçi është shkarkuar nga vettingu. Më parë ka qenë në SHISH, ish-komisioner dhe po hetohet nga SPAK. /tvklan.al