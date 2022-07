Rrezikohet rënia e qeverisë së Abazoviç

13:01 07/07/2022

E premtja dita e provës nëse miratohet marrëveshja me kishën serbe

Zv.kryeministrja malazeze dhe ministrja e Çështjeve Europiane Jovana Maroviç ka ofruar dorëheqjen nga qeveria e Abazoviç pasi ajo kundërshtoi kryeministrin për marrëveshjen themelore me Kishën Ortodokse Serbe e cila diskutohet të premten nga kabineti qeveritar. Vetë Abazoviç pas konsultimeve me presidentin Gjukanoviç dhe partitë në koalicion tha se kushdo që dëshiron të rrëzojë qeverinë aktuale dëshiron ta distancojë Malin e Zi nga Bashkimi Europian.

Abazovic tha se kontrata me kishën serbe do të votohet të premten dhe se nuk do të mund te shantazhohej nga ekstremistë të caktuar si ministrat e Mbrojtjes dhe Punëve të Jashtme, Rasko Konjeviç dhe Ranko Krivokapiç nga Partia Socialdemokrate, të cilët kundërshtojnë përmbajtjen e marrëveshjes me kishën ortodokse.

Sipas draftit të marrëveshjes, shteti malazez i garanton Kishës Ortodokse Serbe se organet shtetërore nuk mund të marrin masa të sigurisë në objektet dhe hapësirat e saj, pa miratimin paraprak të organeve përgjegjëse të Kishës, përveç kur bëhet fjalë për mbrojtje urgjente të jetëve dhe shëndetit. Partitë dhe institucionet pro-malazeze e shohin një formulim të tillë si “kapje” të thesareve kulturore dhe historike të Malit të Zi.

Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviç që mbështet me vota qeverinë aktuale ka dhënë vërejtjet e tij në lidhje me Marrëveshjen Themeltare dhe ka bërë thirrje që Abazoviç të mos ngutet me miratimin e saj.

