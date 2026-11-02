Shëtitjet në natyrë gjatë vjeshtës mund të fshehin rreziqe për qentë. Mes gjetheve të rëna në parqe gjenden shpesh gështenja të egra dhe lendë lisi, të cilat, nëse gëlltiten, mund të shkaktojnë helmim, mbytje ose bllokim të sistemit tretës.
Sipas Klubit Britanik të Kinologjisë (The Kennel Club), gështenjat e egra përmbajnë eskulinë, një substancë toksike për kafshët. Helmimi mund të shfaqet brenda disa orësh, por simptomat mund të vonohen deri në dy ditë. Shenjat paralajmëruese përfshijnë të vjella, ndonjëherë me gjak, diarre, jargëzim të shtuar, dhimbje barku dhe humbje të oreksit. Në raste më të rënda mund të shfaqen dridhje muskulore dhe vështirësi në ecje.
Rrezik përbëjnë edhe lendët e lisit, të cilat përmbajnë tanine. Konsumimi i tyre mund të shkaktojë të vjella, diarre dhe dhimbje barku, ndërsa sasitë e mëdha mund të dëmtojnë edhe veshkat dhe mëlçinë. Frutat e gjelbra, ende të papjekura, janë veçanërisht problematike për shkak të përqendrimit më të lartë të tanineve. Fortësia e tyre mund të shkaktojë gjithashtu mbytje ose bllokim të zorrëve.
Pronarët duhet të bëjnë kujdes edhe me dallimin mes gështenjave të egra dhe atyre të ngrënshme. Gështenja e egër ka gjethe të përbëra nga disa fletëza, ndërsa ajo e ngrënshme ka gjethe të gjata me skaje të dhëmbëzuara. Megjithatë, edhe gështenja e zakonshme mund të paraqesë rrezik mbytjeje nëse gëlltitet.
Për të mbrojtur qentë, këshillohet që gjatë shëtitjeve të mbahen nën kontroll dhe të mos lejohen të marrin fruta nga toka. Nëse dyshohet se kanë gëlltitur gështenja të egra ose lendë lisi, duhet kontaktuar menjëherë veterineri, pa pritur shfaqjen e simptomave dhe pa provokuar të vjella në kushte shtëpie.
/tvklan.al