“Rreziku i hakerimit të dokumenteve online si fshehja e qypit me florinj’

23:19 27/04/2022

Siç dihet tashmë, nga 1 Maji qytetarët nuk do të kenë më nevojë t’i drejtohen sporteleve për të aplikuar dhe për të marrë dokumente, por do ta bëjnë këtë online. E një pyetje që lind natyrshëm është sa të rrezikuar jemi nga keqbërësit?

Blendi Fevziu: Çfarë rreziqesh ka nga hakerimi, hyrja e personave të tretë? Të hyj një njeri brenda në llogari dhe të bëj ndryshime direkt në server.

Artan Lame: Rreziqe ka sa të duash, është gjëja më normale që ka risk, pa diskutim. Ka rrezik edhe që qypin e florinjve ta fusësh në dhe të mos ia tregosh njeriu, prapë ka rrezik. Nuk ka zgjidhje duke i fshehur gjërat, unë nuk jam IT dhe drejtori këtu mund të ligjërojë me orë të tëra… do shtosh sistemet e sigurisë./tvklan.al