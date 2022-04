Rreziku në shëndet, nis kontrolli i qendrave estetike pa licencë

21:20 22/04/2022

A është e kualifikuar dhe e licencuar Pamela Hasanaj për shërbimet, që ofron në qendrën e saj estetike?Gazetarja e “Stop” i drejtohet përmes një emaili zyrtar “Urdhrit të Infermierit” si dhe “Urdhrit të Mjekut” dhe përgjigja ishte se Pamela nuk është e kualifikuar.

Qytetarja: Ndjek dhe studimet për “Infermieri”. E kam të sigurtë, që duhet të jetë diku në vit të dytë. Nuk është as e licencuar për “Infermieri”. Po për “Mjekësi” jo e jo njëherë.

Estetistja Pamela Hasanaj: Po, unë jam doktoresha!

Qytetarja: Po për “Mjekësi” jo e jo njëherë! Pra, nuk i ka mbaruar studimet, që ta marrim të mirëfilltë, që kjo mund të mbajë edhe një gjilpërë në dorë!

Qytetarja: Për çfarë keni mbaruar?

Estetistja Pamela Hasanaj: “Mjeksi të Përgjithshme”. Jam edhe pedagoge në Vienë!

Estetistja Pamela Hasanaj: Ti ke mjekë kirurgë, dhe i janë future estetikës për përfitim!

Qytetarja: Po për “Mjeksi” jo e jo njëherë!

Estetistja Pamela Hasanaj: Kur ti ke kto halle, vjen tek unë si dermatologe!

Qytetarja: Nuk është as e licencuar për “Infermieri”.

Estetistja Pamela Hasanaj: Po unë jam doktoresha!

Skerdi Faria, mjek i fushës së ndërhyrjeve estetike shpjegon se së fundi estetistët po vetëquhen mjekë duke ofruar shërbime, për të cilat nuk janë kompetentë. Ai thotë se ka patur shumë raste kur i kanë shkuar pacientë me probleme të rënda, si në hundë, apo botox në fytyrë. Faria këshillon që qytetarët të informohen mirë para se t’i drejtohen një qendre për ndërhyrje estetike.

Dr. Skerdi Faria: Përsa i përket këtyre në thonjëza ekspertëve që kryejnë këto trajtimet estetike, si botoksi apo fillerat apo trajtime të tjera të lëkurës nuk është aspak e rregullt apo e drejtë dhe e ndershme që t’i bëjnë njerëz të cilët nuk kanë eksperiencën e duhur nuk kanë as kualifikimin e duhur. Në të gjithë Europën këto proçedura i kryejnë mjekët, eksluzivisht mjekët. Përsa kohë bëhet fjalë për të ngulur gjilpëra dhe të bërë proçedura mjekësore në trupin e njeriut dhe fytyrën e njeriut, detyrimisht duhet të jesh mjek për faktin që mund të ndodhin edhe komplikime duhet të dish edhe t’i zgjidhësh në kohë dhe mënyrën më të mirë të mundëshme.

Gazetarja: Çfarë gabimesh të kanë ardhur rëndom nga këto qendra estetike?

Dr. Skerdi Faria: Një vajzë, që i kam fotot dhe në celular kishte bërë filler për hundën gabimisht personi që ja kishte bërë këtë fillerin i kishte kapur një nga arteriet e hundës duke mos e njohur aspak anatominë e hundës dhe i kishte kaluar në nekrozë gjysma e hundës që do të thotë “ishte kalbur” lëkura, kësaj vajzës i kishte ngelur një deformim i përjetshëm në fytyrë të cilën erdhi tek ne por për fat të keq në këtë rast nuk mund të bënim dot asgjë. Një vajzë për shembull që e kam edhe mikeshë, para ca kohësh më kërkoi që t’i bëja mollëzat dhe t’i mbushja me filler këto sipër vetullës, që ti dukej pak më e bukur. “Jo”- i thashë: Nuk ke nevojë, do dukesh keq! Kishte vajtur diku tjetër, i kishte bërë këto gjëra ajo qendra estetike e kishte mbushur me silikon në mollëza me silikon sipër kapakëve të syve. Unë e drejtova tek një miku im në Romë, i cili ka një lazer të veçantë, që shkrin silikonin dhe ajo vajti disa herë në Romë dhe arriti që të rekuperonte 95% të pamjes së saj, për fat të mirë. Insititucionet si Ministria e Shëndetësisë, Inspektoriati Shëndetësor, duhet të vijnë të bëjnë kontrolle rregullisht për gjëra nga më të ndryshmet tek ne. Nuk e di sinqerisht, sesi funksionon ligji dhe cilat janë institucionet shtetërore që duhet t’i kontrollojnë këto qendra të tilla. Rrushat e hallës, bëni kujdes, ruani gjethet, bëni kujdes ku shkoni dhe çfarë bëni, informohuni mirë, kujdes se mos merrni veten në qafë.

Nga ana tjetër Marvin Mersini, inspektor në ISHSH shprehet se do të merren masa dhe monitorohen këto qendra që rrezikojnë shëndetin e qytetarëve.

Marvin Mersini: Këto janë shërbime që duhet patjetër që të ofrohen nga personel mjekësor i kualifikuar dhe nuk mund të ofrohen nga çdo individ. Deri tani, çdokush nga këto mund të ketë vepruar në mënyrë të jashtëligjshme sepse sipas ligjit të kujdesit shëndetësor patjetër këto janë trajtime që duhet të ofrohen patjetër nga specialistë mjekësorë.

Gazetarja: Duke qenë se jeni Inspektoriati Shëndetësor, problematika ju erdhi nga “Stop-i”, mund të ia propozoni ministrisë së linjës që të jetë një kontrollues apo një filtrues i qendrave në këtë treg që është pa kontroll?

Marvin Mersini: Ne si inspektoriat patjetër që këtë problematikë do ia paraqesim Ministrisë së Shëndetësisë për të marrë masat e nevojshme për parandalimin e këtij fenomeni që estetisti të jetë estetist dhe mjeku të jetë mjek./tvklan.al