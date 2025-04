Shqipëria rrezikon që të kthehet në një vend prodhimi dhe kalimi për armët e shkatërrimit në masë. Ndaj nisur nga ky rrezik, Ministria e Mbrojtjes, në Strategjinë Kombëtare të hedhur për konsultim kërkon forcimin e kontrollit kufitar dhe rritjen e bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë për zbulimin dhe goditjen e këtij fenomeni.

Më konkretisht strategjia parashikon rritjen e sigurisë kombëtare për të parandaluar që Shqipëria të bëhet vend i kalimit, prodhimit, blerjes, apo zotërimit të armëve kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore, të zotëruara nga grupet terroriste.

“Armët e Dëmtimit në Masë në zotërim të shteteve armiqësore apo terroristëve përfaqësojnë një nga sfidat e sigurisë me të cilat përballet rajoni dhe i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Çdo veprim apo mosveprim që çon në përhapjen apo financimin e ADM-ve, paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare dhe interesat e saj të gjera. Situata gjeostrategjike e Shqipërisë, në udhëkryqin e lidhjeve me Evropën në tërësi dhe kontinentet e tjera, e ekspozojnë vendin tonë kundrejt trafikimit të ADM-ve, materialeve të para për prodhimin e tyre, si dhe sistemeve të shpërndarjes.”

Në stretegjinë e saj, ministria e Mbrojtjes thotë se Republika e Shqipërisë nuk zotëron Armë të Dëmtimit në masë, si dhe nuk do të zhvillojë dhe nuk do të mbështesë asnjë veprimtari që çon në përhapjen apo financimin e tyre, por do të kontribuojë me të gjitha kapacitetet, për parandalimin, ndalimin dhe kontrollin e veprimeve që lidhen me përhapjen e tyre.

Gjithashtu strategjia synon rritjen e qëndrueshmërisë dhe forcimin e kapaciteteve për të reaguar ndaj kërcënimeve të mundshme, me qëllim mbrojtjen e vendit dhe shërbimeve kritike ndaj kërcënimeve konvencionale.

Tv Klan