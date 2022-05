Rrëzohet kamioni, 2 viktima në Vlorë

15:30 16/05/2022

Dyshohet se shkak u bë shpejtësia

Një aksident i rëndë u shënua paraditen e së hënës në bypass-in Orikum-Kaninë, ku një kamion me inerte është rrëzuar duke punuar. Për pasojë kanë humbur jetën shoferi i kamionit, 32-vjeçar, Armand Beu nga Kavaja si dhe pasagjeri, Klajdi Kaja 28 vjeç, banues në Lushnje.

Është dashur ndërhyrja e forcave të policisë dhe atyre zjarrëfikëse për nxjerrjen e trupave të pajetë, pasi nga përplasja viktimat kanë përfunduar jashtë kamioni e sipër tyre kanë rënë inertet.

Ngjarja është regjistruara rreth orës 10:40 ndërsa burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se shkak mund të jetë bërë shpejtësia. Kamioni me inerte që udhëtonin viktimat ishte i ngarkuar me zhavorr e po lëvizte nga zona e Kaninës në drejtim të Orikumit kur shoferi ka humbur kontrollin e për pasojë është përplasur me një shkëmb në bypass.

Siç shihet përplasja ka qenë e fortë dhe për pasojë kamioni ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanal e duke marrë dëmtime të shumta. Vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të shkakut që çoi në regjistrimin e aksidentit të rëndë që u mori jetën 2 të rinjve.

