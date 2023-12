Rrëzohet kërkesa për përjashtimin e 2 gjyqtarëve, Beleri: Janë falsifikuar provat

17:53 29/12/2023

Kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës Fredi Beleri do vazhdojë të gjykohet me të njëjtën trupë gjykuese, e kryesuar nga Erjon Çela Relator dhe Irena Gjoka e Flora Hajredinaj anëtare. Një tjetër trupë gjykuese rrëzoi kërkesën e Belerit për përjashtim të gjyqtarëve Gjoka e Çela duke argumentuar se nuk janë të njëanshëm në vendimmarrjet e tyre. Gjatë seancës Beleri bëri edhe një deklaratë.

“Çështja është montuar keq. Prokuroria e Vlorës është vënë në shërbim të policisë dhe janë manipuluar provat. Kam kërkuar informacione për personat që kanë falsifikuar provat. Këto informacione janë të nevojshme një mbrojtje normale. Më kanë futur në burg me një dëshmi penaliteti të falsifikuar. Vijon manipulimi nga Prokuroria, nuk dihet për çfarë arsyesh. Ndihem i ofenduar dhe i diskriminuar. Kërkojnë me doemos të më dënojnë.”

Në seancën e të Premtes u paraqitën dëshmitarët e parë të mbrojtjes, mes tyre edhe 1 gazetar lokal, i cili u pyet nga prokuroret për qëllimin e intervistës që ka bërë me Avdyl Ramën vëllain e bashkëpunëtorit të drejtësisë në këtë çështje Arsen Rama.

Ndërkohë dëshmitarët e tjerë shpjeguan se kanë marrë pjesë në fushatë elektorale dhe se Belerin e njohin si himarjot. Njeri nga dëshmitarët sqaroi një detaj në lidhje me një pamje që SPAK thotë se është Arsen Rama në takim me Belerin. Dëshmitari bëri me dije se në foto ishte ai. Këto argumente i sqaroi për publikun edhe avokati i Belerit Eugen Gjyzari.

Avokatët e Belerit kanë kërkuar edhe dy dëshmitarë shtesë që janë kancelarët e prokurorisë dhe Gjykatës së Vlorës, kërkesë që u pranua nga togat e zeza. Seanca e radhës për Fredi Belerin i cili po hetohet për korrupsion në zgjedhje, u caktua në 10 janar.

