Rrëzohet nga barela për të vonuar lojën, shqiptari Liridon Krasniqi bën xhiron e rrjetit

17:20 04/11/2023

Liridon Krasniqi mesfushori i lindur në Kosovë, por me nënshtetësi malajziane ishte protagonist një situate komike.

Për të vonuar lojën pasi ekipi i tij Terenganu ishte në avantazh 31-vjeçari u hodh vetë nga barela, duke pretenduar se ishte faji i personave që e mbanin atë.

Por arbitri i cili e pa skenën e konsideroi si të qëllimtë, duke e ndëshkuar me karton të verdhë.

Në fund Krasniqi iu gëzua fitores ndaj Kuala Lumpur Siti që e kualifikoi Terenganu në finalen e Kupës së Malajzisë.

Tv Klan

Interesting way to waste time by Liridon Krasniqi who currently is playing in Malaysia.



He blamed the staff, but the referee gave him a yellow card for 'simulation'????.pic.twitter.com/lMHklaUrDR