Rrihen vjehërr dhe nuse, ai e gjuan i pari kurse ajo ia kthen!

12:09 28/01/2023

Dhurata ka qenë live nga Durrësi në emisionin “Aldo Morning Show”, ku ka treguar për ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur. Një ndër lajmet e saj ka qenë edhe rasti ku një vjehërr i ka gjuajtur nuses me shpullë pasi po sillej keq me nipin dhe ajo në nerva e sipër ia ka kthyer duke e gjuajtur.

Dhurata: Po e nis me një informacion Aldo, ku ka të bëjë nuse dhe vjehërr, pasi nusja po qëllonte fëmijën e vetë që e gënjen herë pas here me detyrat. I vajti aty ku nuk mbante më pasi i thoshte nuk kam detyra, nuk kam mësime dhe ndërkohë vjehrri nuk duroi dot, e humbi durimin dhe shkon qëllon nusen e djalit.

Aldo: Me çfarë e qëllon me armë?

Dhurata: Jo, jo i qëllon me dorë. Për t’i hequr nipin nga duart, e goditi nusen. Mirëpo nusja i kthen dorën vjehrri dhe u rëndua pak situata.

Aldo: E çfarë ndodhi pastaj?

Dhurata: Nuk flasin, rrinë veç e veç, por besoj që të dy e kanë kuptuar gabimin, por momentalisht nuk flasin me njëri-tjetrin. Një lajm tjetër ka të bëjë me një çift, le të themi që është mërzitur bashkëshorti, pasi nusja harxhon pak si tepër vetëm për veten e vetë, leri pastaj këto të tjerat veshje e kështu gjërash. Palestër po, botoks po, ekstejshën po, shpenzime të tepërta sipas tij dhe kështu ka lindur konflikti mes tyre.

Aldo: Të bie më lirë të marrësh një dordolec, ose manekin.

Dhurata: Po manekinë nuk i hyn në punë për asnjë gjë. Ta mbajë ashtu si kukull?

Aldo: A është botoks ajo? E njëjta gjë është nuk kanë ndonjë ndryshim. /tvklan.al