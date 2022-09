“Rrinin me dylbi dhe ndërroheshin çdo 2 orë”, e vërteta e ‘shpellave’ në mes të detit në Himarë

Shpërndaje







23:34 28/09/2022

Në një udhëtim me varkë në plazhet e Himarës, Blendi Fevziu ndau një fakt interesant për postet e ushtarëve të vendosura në mes të shkëmbinjve. Siç tregon drejtuesi i Opinion, ato përdoreshin nga ushtarët gjatë komunizmit për të vrojtuar “armikun”.

Blendi Fevziu: Këtu ka edhe diçka shumë interesante, janë postet e vrojtimit të ushtarëve komunistë. Duken si shpella natyrale në fakt janë postet e vrojtimit të ushtarëve të kohës e Komunizmit. Rrinin me dylbi me orë, çdo dy orë ndërroheshin dhe nuk e di çfarë prisnin, askush nuk erdhi asnjëherë në fakt, se këtu as nuk arratisesh dot se është shumë larg./tvklan.al