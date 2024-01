Rrit e vetme djalin 6-vjeçar/ “Hotel Mak Albania” surprizon Klodianën, i ofron kontratë pune

Shpërndaje







13:53 01/01/2024

Një kontratë pune pranë “Hotel Mak Albania” pjesë e grupit “Kastrati”, ka qenë kjo surpriza që i është bërë Klodianës direkt gjatë transmetimit të emisionit “E diela shqiptare” në Tv Klan.

Klodiana, nëna që rrit e vetme dhe me shumë sakrifica djalin e saj 6-vjeçar, u emocionua dhe gëzua shumë nga ky lajm, saqë u përlot kur falenderoi “Mak Albania” si dhe drejtuesin e emisionit “E diela shqiptare”, Ardit Gjebrean.

Por jo vetëm kaq, “Mak Albania” kishte menduar deri në detaje për të sjellë buzëqeshjen në fytyrën e Klodianës dhe djalit të saj, Mibelit, duke i ftuar në darkën që hoteli ka organizuar për ndërrimin e viteve që ata ta kalojnë Vitin e Ri në një atmosferë të shkëlqyer.

Historia e Klodianës është bërë publike në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në Tv Klan më 10 Dhjetor të 2023-shit (Lexo më shumë), ku ajo ka treguar vështirësitë me të cilat është ndeshur dhe sfidat që ka përjetuar për të rritur të birin e vetme pasi i ati i fëmijës nuk e donte atë e madje agresiviteti i tij kishte shkuar deri në atë pikë sa ta shkelmonte pa pikë mëshire krijesën që ndodhej brenda barkut të saj.

Ardit Gjebrea: Sa herë që në studion tonë kemi raste të tilla, gjithmonë ndodh një gjë e mirë, kushdo që vjen në këtë studio, gjen një rrugëzgjidhje, gjen një moment të lumtur, gjen atë që do, gjen atë që i ka munguar dhe kur e pyeta atë natë Klodin, bashkë me Miblerin, më kujtohet që erdhën në zyrën time dhe folëm gjatë e diskutuam dhe unë i pyeta se “ku do të kaloni Krishtlindjet dhe Vitin e Ri” dhe ata thanë që “vetëm në shtëpi”. Ata sonte nuk janë vetëm, shikojeni pak se ku janë. Lidhemi me “Mak Albania”. Ornela mirëmbrëma!

Ornela nga “Mak Albania”: Jemi këtu në “Hotel Mak Albania”, pjesë e grupit “Kastrati” për të festuar ndërrimin e viteve. Atmosfera këtu është e jashtëzakonshme dhe me miq të jashtëzakonshëm. Sonte mes nesh kemi Klodin. Sapo pamë Klodin në “Ka një mesazh për ty” në emisionin “E diela Shqiptare” u interesuam pranë jush dhe gjetëm kontaktin e Klodit. E ftuam Klodin dhe Miblerin të jenë pjesë e festave dhe kësaj atmosfere të shkëlqyer që kemi sonte këtu.

Ornela: Mirëmbrëma dhe shumë faleminderit për këtë mbështetje të madhe dhe jam shumë falenderuese ndaj Arditit dhe gjithë grupit tuaj që më mbështetët në këtë rast festash.

Ardit Gjebrea: Ornela, ne kemi dhe diçka tjetër apo jo?

Ornela: Surprizat nuk mbarojnë këtu sonte për Klodin dhe Miblerin. Si pjesë e grupit “Kastrati”, kam kënaqësinë t’i ofroj Klodit, një kontratë pune pranë “Hotel Mak Albania”. Klodi, a e pranon këtë ofertë?

Klodiana: Nuk di si të ju falenderoj. Shumë, shumë faleminderit. Për mua është një emocion shumë i madh, por edhe një gëzim. Nuk kam fjalë (përlotet).

Ornela: Jemi shumë të lumtur që ti do të jesh pjesë e grupit tonë dhe pjesë e familjes së madhe “Kastrati”. Tashmë, ne do të kujdesemi jo vetëm për ty, por edhe për Mbilerin sepse ai është pjesë e një grupi dhe një familjeje të madhe.

Klodiana: Edhe ju jeni pjesë e rëndësishme për mua tani, për mua jeni familja ime.

Ornela: Faleminderit Klodi që pranove të jesh pjesë e jona. Faleminderit Ardit që na dhe mundësinë që t’i krijonim mundësinë Klodit për t’u punësuar pranë kompanive tona. Në emër të grupit “Kastrati”, ju uroj të gjithë shqiptarëve “Gëzuar Vitin e Ri 2024”./tvklan.al