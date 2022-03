Rriten çmimet e fluturimeve

Shpërndaje







11:01 27/03/2022

Kriza për karburant shton kostot e biletave

Ndërsa linjat ajrore tradicionale janë duke rritur çmimet e biletave për të llogaritur kostot në rritje të karburantit, kompanitë me kosto të ulët deri më tani kanë refuzuar të bëjnë të njëjtën gjë.

Kompania kombëtare ajrore franceze Air France ka rritur çmimet e biletave në udhëtimet e saj në distanca të gjata me një mesatare prej 8% më shumë se një muaj më parë për shkak të rritjes së kostos së karburantit.

Transportuesi ajror kombëtar francez nuk është e vetmja linjë ajrore që rrit çmimet; Emirates dhe Japan Airlines kanë njoftuar gjithashtu masa të ngjashme, ndërsa Delta Airlines ka njoftuar se planifikon qe të shtojë 15-20 Euro për çdo biletë prej 200 Euro.

Karburanti përbën rreth 25% të kostove të biletave ne linjat ajrore, në varësi të kohëzgjatjes së fluturimit. Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA), e cila përfaqëson 190 kompani, ka llogaritur se nëse një fuçi naftë do të kushtojë mesatarisht 115 Dollarë përgjatë vitit 2022, kjo rritje do të sillte një kosto shtesë prej 86.3 miliardë Dollarë për industrinë e transportit ajror.

Disa nga kompanitë kryesore ajrore priren që të kenë rezerva karburanti për t’i mbrojtur ato nga luhatjet e çmimit. Kompania ajrore kombëtare gjermane Lufthansa ka mjaftueshëm stok për të mbuluar 65% të fluturimeve të tyre të planifikuara këtë vit dhe Air France-KLM 50%.

Kjo sasi karburanti nuk ka gjasa të jetë e mjaftueshme për të mbuluar plotësisht kostot në rritje. Ndaj kompanitë ajrore me shumë gjasa do të duhet të kalojnë një pjesë të kostos shtesë tek klientët e tyre. Kjo është e kundërta e asaj që këshillonin ekspertët e industrisë në fillim të vitit përpara pushtimit rus të Ukrainës me linjat ajrore që kishin planifikuar të ulin çmimet e biletave për të tërhequr pasagjerët pas kalimit të fazës më të rëndë të Covid-19.

Klan News