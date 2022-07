Rriten çmimet e gazit në Europë

21:58 27/07/2022

Çmimet e gazit janë rritur pasi Rusia ka shkurtuar më tej furnizimet me gaz në Gjermani dhe vende të tjera të Evropës Qendrore, pas kërcënimeve në fillim të kësaj jave. Çmimet evropiane të gazit janë rritur pothuajse 2% mbi nivelin më të lartë të të gjitha kohërave pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Kritikët akuzojnë qeverinë ruse për përdorimin e gazit si një armë politike.

Rusia ka shkurtuar furnizimet përmes gazsjellësit Nord Stream 1 në Gjermani, me atë që tani operon me më pak se një të pestën e kapacitetit të saj normal.

Para luftës në Ukrainë, Gjermania importonte mbi gjysmën e gazit të saj nga Rusia dhe pjesa më e madhe e tij vinte përmes Nord Stream 1 – ndërsa pjesa tjetër vinte nga tubacionet me bazë tokësore. Deri në fund të Qershorit, kjo u ul në pak më shumë se një të katërtën.

Ukraina ka akuzuar Moskën për një “luftë gazi” kundër Evropës dhe për ndërprerjen e furnizimeve për të shkaktuar “terror” mbi njerëzit.

Mbretëria e Bashkuar nuk do të ndikohej drejtpërdrejt nga ndërprerja e furnizimit me gaz, pasi importon më pak se 5% të gazit të saj nga Rusia. Megjithatë, ajo do të ndikohej nga rritja e çmimeve në tregjet globale me rritjen e kërkesës në Evropë.

Çmimet e gazit në Mbretërinë e Bashkuar u rritën 7% të mërkurën, kështu që çmimi tani është më shumë se gjashtë herë më i lartë se një vit më parë./tvklan.al