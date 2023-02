Rriten çmimet e karburanteve

Shpërndaje







15:04 15/02/2023

Bordi i Transparencës ka vendosur të rrisë sërish çmimin e naftës dhe benzinës në vend. Nafta është rritur me 5 Lekë pasi do të shitet 195 Lekë/litër nga 190 Lekë/litër që tregtohej.

Rritje ka pësuar edhe çmimi i benzinës, e cila nga 185 Lekë do të tregtohet me 189 Lekë për litër. Në vendimin e bordit rritje ka pësuar edhe gazi me 5 Lekë, duke e çuar në 80 Lekë për litër çmimin.

Bordi i Transparencës thekson se vendimet i ka marrë sipas lëvizjeve të bursës Platts të Mesdheut për gazoilin, benzinën, si dhe faturave zyrtare të operatorëve.

Çmimet e caktuara nga Bordi hynë në fuqi në orën 18:00 të ditës së sotme dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të tij.

Tv Klan