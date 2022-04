Rriten kërkesat për azil nga shqiptarët në BE

Shpërndaje







16:18 19/04/2022

Janari 2022, 50% më shumë aplikime se Janari 2021

Numri i shqiptarëve që kërkuan azil në një nga vendet e Bashkimit Europian gjatë muajit Janar, shënoi një rritje me gati 50% krahasuar me të njëjtë periudhë të vitit të kaluar.

Sipas të dhënave të Agjencisë Europiane për Azilin në muajin e parë këtij viti pati 947 kërkesa, përkundër 474 kërkesave që u regjistruan në Janar të 2021 kur pandemia ishte në kulmin e saj dhe lëvizja e kufizuar.

Po ajo që vihet re është numri i lartë i dosjeve të refuzuara që i bëhet shtetasve shqiptarë. Nga 947 kërkesat e bëra, 891 prej tyre morën një përgjigje negative dhe vetë 22 persona e fituan statusin e azilantit.

Po ashtu 4868 dosje të mbartura mbeten ende në pritje të një vendimi final. Sipas të dhënave të Agjencisë Europiane për Azilin, rreth 11 mijë shtetas shqiptarë aplikuan për azil në vendet e Bashkimit Europian gjatë vitit 2021, 77% prej të cilëve për herë të parë.

Kërkesat shënuan rritje me 19% krahasuar me vitin e pandemisë, por shënuan rënie me vitet e mëparshme. Franca ishte shteti më i preferuar për shkak të lehtësive në dokumente, e ndjekur nga Gjermania dhe Greqia.

Tv Klan